Полковника армії РФ заарештували за хабар пральною машиною

Полковник армії РФ поміщений під домашній арешт за вимагання пральної машини як хабар у іншого офіцера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Полковника було затримано поліцією після того, як зажадав побутову техніку у московського військового комісара, чия мобілізація солдатів, як повідомляється, погано йшла у дорученому йому військкоматі. Як хабар полковник попросив пральну машину вартістю близько тисячі доларів. Однак після донесення до ФСБ полковник визнав себе винним у хабарництві та був поміщений під домашній арешт на два місяці.