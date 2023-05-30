Полковник РФ хотів влаштувати шпигуна на завод з "оборонки" у Києві. Як СБУ дізналася про схему

Що відомо про російських шпигунів

Одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій.



Ще одним російським шпигуном, його спільником, виявився заступник директора правового департаменту Міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

За даними Офісу генпрокурора, обоє народилися в Україні.

Як відбувалось вербування?

Вони шукали для виконання поставлених завдань людей серед своїх знайомих. На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва - колишнього однокласника одного з підозрюваних, який працював на підприємстві ДК "Укроборонпром" та погодився їм допомагати. Він повинен був збирати та передавати в РФ розвіддані про наявне озброєння, яке надходить ЗСУ на фронт.



Крім того, їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва. За свою "послугу" агенту обіцяли лояльне ставлення з боку окупантів, якщо РФ захопить українську столицю.

Як в СБУ дізнались про плани шпигунів з Росії

У лютому СБУ затримала найманця російського полковника і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого - він надав персональні дані своїх кураторів з РФ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб).