Полк "Азов" празднует пятую годовщину со дня основания

5 мая 2019 года свой первый пятилетний юбилей отметил добровольческий полк "Азов" - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, который в далеком 2014 году встал на защиту Украины от российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Как сообщается, в 2014 году под руководством Андрея Билецкого (на данный момент - лидер политической партии "Национальный Корпус", народный депутат) в г. Мариуполь в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины появились первые бойцы спецподразделения "Азов", которые вскоре стали известны под прозвищем - "черные человечки".

На момент создания в спецподразделении насчитывалось 56 человек добровольцев и 4 единицы огнестрельного оружия на всех. Большая часть добровольцев впервые имели дело с военной техникой, поэтому обучение и спецподготовка проходили в полевом режиме. В сентябре 2014 года подразделение было развернуто в полк, а в ноябре 2014 года - переведено в состав Национальной гвардии Украины.

Финансирование батальона изначально осуществлялось исключительно волонтерами. Благодаря усилиям экс-командира - Андрея Билецкого, который впоследствии привлекал новые источники финансирования, на сегодняшний день, основными источниками финансирования и снабжения полка техникой являются частные пожертвования, поддержка волонтерского движения, благотворительные фонды и помощь бизнесменов. В поддержку полка в городах Украины регулярно проводятся благотворительные концерты.

Сегодня полк "Азов" - один из самых боеспособных военных подразделений в Украине, с самым высоким уровнем обеспечения современной экипировкой, амуницией и всем необходимым для выполнения служебных обязанностей.

За время своего существования, добровольцы полка "Азов" принимали участие во многих вооруженных конфликтах на востоке Украины, в частности: в противостоянии в Мариуполе, боях за Иловайск, боях за Широкино, боях за Марьинку, в блокаде Крыма со стороны Украины.

Фото: бойцы "Азова" (пресс-служба)

Стоит отметить, что под командованием первого командира Андрея Билецкого "Азов" осуществил единственно-верное стратегическое контрнаступление украинских войск на протяжении всей АТО - Павлополь-Широкинскую операцию, когда было освобождено 6 населенных пунктов, были взяты под контроль стратегические широкинские высоты, что сделало невозможным обстрел Мариуполя русско-террористическими формированиями.

Отметим, что в полке "Азов" бывают сложные дни, ведь по состоянию на конец 2018 года "Азов" насчитал потерю 35 воинов. О присутствии погибших бойцов символизируют щиты с высеченными позывными, которые олицетворяют давнюю военную традицию. Каждый щит в течение года сохраняется в подразделении, а далее - переходит к лучшим друзьям погибших. Таким образом удается поддерживать особые братские и родственные отношения между однополчанами.

К поздравлениям добровольческого полка "Азов" также присоединились последователи - активисты политической партии "Национальный Корпус". Между полком и Нацкорпусом существует единая идеология, основанная таких на ценностях: патриотизм, равноправие, братство, справедливость.

Представители политической партии "Национальный Корпус" заявляют, что на сегодняшний день, азовцы и ветераны "Азова" - это фундамент, на котором создавалась и развивается политическая сила Нацкорпуса. Активисты уверяют, что их политсила - это сила которая собирает в себя представителей многих общественных организаций, ветеранов других подразделений , и граждан страны, неравнодушных к ее будущему.