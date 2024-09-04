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Поливає противника вогнем. ЗСУ застосували дрон "Дракон" з термітними боєприпасами

Ілюстративне фото: ЗСУ застосували дрон "Дракон" з термітними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові почали застосовувати на фронті безпілотник "Дракон". Він може розсипати над позиціями ворога суміш, яка горить при температурі близько 2500 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Зазначається, що відео з використанням нового дрону показала 108-та окрема бригада територіальної оборони України. На ньому видно бойове застосування FPV-дрона, який не скидає гранати і не летить у ціль із зарядом вибухівки. Цей дрон розсипає над позиціями російських військових терміт - суміш палаючих гранул оксиду заліза та алюмінію.

Як пише BILD, українські військові ще у 2023 році задумувались над тим, як можна застосовувати термітну суміш разом із безпілотниками. За їх розрахунками, під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. При цьому хімічну реакцію можна запустити дистанційно лише незадовго до появи в районі цілі.

Зокрема на відео, яке поширилось у соцмережах, видно, що вогняний дощ над позиціями росіян триває близько 20 секунд. За цей час загоряється лісосмуга довжиною приблизно 100 метрів. При цьому після застосування термітної суміші на землі можна розрізнити вибухи - ймовірно, вогонь поширився на боєприпаси росіян.

Варто зауважити, що температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів. З цього слідує, що розпечена суміш за лічені секунди роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників.

Виробництво дронів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні значно збільшують виробництво безпілотників. Вони активно використовують у війні з російськими окупантами.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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