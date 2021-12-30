Політв'язень Сінченко у критичному стані, - омбудсмен

Український омбудсмен Людмила Денісова занепокоєна критичним станом здоров’я політичного в'язня Григорія Сінченка, якого незаконно утримують у підвалі СІЗО в тимчасово окупованому Донецьку. Жорстокі тортури довели його до спроби самогубства.

"Занепокоєна критичним станом здоров’я громадянина України Григорія Сінченка, якого незаконно утримують у підвалі СІЗО в тимчасово окупованому Донецьку", - поінформувала Денісова.

За її даними, Сінченко, корінний донеччанин, був студентом сімферопольського університету, де вчився на політолога. Він після тимчасової окупації Криму відмовився писати заяву на переведення до російського ВНЗ, за що був відрахований.

Як уточнила український омбудсман, Сінченко у 2016 році приїхав у Донецьк, щоб відновити документи із інвалідності, оскільки із дитинства має захворювання хребта, і 2 грудня був затриманий невідомими озброєними людьми за звинуваченням у роботі на користь України.

Денісова зазначила, що Сінченко пережив жорстокі катування у СІЗО м. Донецька, куди його помістили: його підвішували за наручники, били до втрати свідомості та пропускали крізь тіло численні розряди струму. Сінченко під час одного з катувань отримав розрив легень, що у подальшому спричинило туберкульоз.

Денісова нагадала, що Сінченка вдалося звільнити під час великого обміну в грудні 2017 року, але хлопець вирішив помститися за все те, що довелося пережити у полоні та знову поїхав до Донецька.

Там він у жовтні 2019 року влаштував акцію проти тортур - підірвав станцію стільникового оператора “Фенікс”, а відео виклав у Ютубі, підписавши його так: “Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур чи фашистська республіка залишиться без зв'язку”.

“Григорія одразу ж затримали співробітники так званого “Міністерства державної безпеки в ОРДО” і він вдруге опинився в полоні. Наприкінці травня 2020 року хлопцю вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання, але за місяць його знову затримали. Тепер Григорій Сінченко фактично втретє перебуває в полоні підконтрольної Росії окупаційної адміністрації”, - поінформувала Денісова.