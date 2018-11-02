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Политзаключенный Кремля Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова

Новости » Общество    02.11.2018 - 17:37
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Премию журналисту получила дочь Сущенко

Заключенный в России украинский журналист Роман Сущенко стал лауреатом профессиональной премии за защиту свободы слова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Как сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, за Сущенко члены комиссии премии проголосовали единогласно. Награду журналисту получила в Киеве дочь Сущенко - Юлия.

Политзаключенный Кремля Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова

Фото: вручение премии дочке Сущенко (nsju.org)

Отметим, премия была учреждена Национальным союзом журналистов Украины в 2012 году. Ее получают люди и организации, которые достигли успехов в отстаивании права на свободу слова и в борьбе за профессиональные стандарты.

Журналиста Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он приехал по личным делам. Российская спецслужба обвинила его в шпионаже и назвала сотрудником военной разведки Украины, а суд в Москве назначил наказание - 12 лет колонии строгого режима.

Напомним, 12 сентября 2018 года, Верховный суд Российской Федерации признал законным вердикт Московского городского суда о 12 лет заключения для Сущенко.

Позже российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что украинский политзаключенный Роман Сущенко готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

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