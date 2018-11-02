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Політв'язень Кремля Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 17:37
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Премію журналісту отримала донька Сущенка

Ув'язнений у Росії український журналіст Роман Сщенко став лауреатом професійної премії - за захист свободи слова. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну спілку журналістів України (НСЖУ).

Як повідомив голова Національної спілки журналістів  Сергій Томіленко, за Сущенка члени комісії премії проголосували одностайно. Нагороду журналісту отримала у Києві донька Сущенка - Юлія.

Політв'язень Кремля Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова

Фото: вручення премії доньці Сущенка (nsju.org)

Зазначимо, премію було засновано Національною спілкою журналістів України у 2012 році. Її отримують люди та організації, які досягли успіхів у відстоюванні права на свободу слова та у боротьбі за професійні стандарти.

Журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 у Москві, куди він приїхав у приватних справах. Російська спецслужба звинуватила його у шпигунстві та назвала співробітником військової розвідки України, а суд у Москві призначив покарання - 12 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року, Верховний суд Російської Федерації визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Пізніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що український політв'язень Роман Сущенко готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

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