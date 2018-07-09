Політв'язень Балух може не пережити етапування з СІЗО, - Чийгоз

Балух не збирається припиняти голодування

Етапування українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує 113 днів, в СІЗО анексованого Криму, може стати для нього смертельним. Про це сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає "Радіо Свобода".

За словами Чийгоза, Балух не збирається припиняти голодування, а стан здоров’я політв'язня "вкрай серйозний".

"Транспортувати Балуха не можна - будь-яке транспортування Балуха по етапу для нього - смерть…Днями адвокати повинні подати апеляцію на вирок. За процедурою у нього є місяць-півтора", - зазначив Чийгоз.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року в Криму підконтрольний Російській Федерації Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. рублів (біля 4 тис. гривень).

Українця засудили за сукупністю двох кримінальних справ. Згідно з вироком "суду", Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління".

Згодом стало відомо, що Балух після вироку продовжив голодування, яку оголосив 19 березня 2018 роу.