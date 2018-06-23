Політв'язень Балух написав листа Петру Порошенко

Володимир Балух написав президенту

Український політв'язень Володимир Балух написав листа президенту України Петру Порошенку. Про це написав заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у своєму Facebook.

"Шановний пане Президент України! Мені випала честь бути одним з тих, за визволення кого з московитського полону бореться вся Україна", - написав Балух.

Балух зазначає, що понад усе прагне "зберегти Україну від дзеркальної відповіді на дії агресора".

"Зла на благо не буває! ", - написав у листі Балух.

Він також сподівається, що Крим і Донбас повернуться під контроль України.

"Я впевнений, що Україна відстоїть своє право жити і гідно господарювати на Богом даних нам землях Криму і Донбасу набагато швидше, ніж на це сподівається кремлівська кліка і факту взяття ними в заручники громадян іншої держави ще належить відіграти в цьому не останню роль", - додав Володимир Балух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96-ий день.