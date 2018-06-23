Політв'язень Балух написав листа Петру Порошенко

Володимир Балух написав президенту
Український політв'язень Володимир Балух написав листа президенту України Петру Порошенку. Про це написав заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у своєму Facebook.
"Шановний пане Президент України! Мені випала честь бути одним з тих, за визволення кого з московитського полону бореться вся Україна", - написав Балух.
Балух зазначає, що понад усе прагне "зберегти Україну від дзеркальної відповіді на дії агресора".
"Зла на благо не буває! ", - написав у листі Балух.
Він також сподівається, що Крим і Донбас повернуться під контроль України.
"Я впевнений, що Україна відстоїть своє право жити і гідно господарювати на Богом даних нам землях Криму і Донбасу набагато швидше, ніж на це сподівається кремлівська кліка і факту взяття ними в заручники громадян іншої держави ще належить відіграти в цьому не останню роль", - додав Володимир Балух.
Обращение Владимира БалухаОпубліковано Ахтемом Чийгозом Субота, 23 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.
Як відомо, український політв'язень Володимир Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96-ий день.