Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Політв'язень Балух написав листа Петру Порошенко

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 23:23
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Володимир Балух написав президенту

Український політв'язень Володимир Балух написав листа президенту України Петру Порошенку. Про це написав заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у своєму Facebook.

"Шановний пане Президент України! Мені випала честь бути одним з тих, за визволення кого з московитського полону бореться вся Україна", - написав Балух.  

Балух зазначає, що понад усе прагне "зберегти Україну від дзеркальної відповіді на дії агресора".

"Зла на благо не буває! ", - написав у листі Балух.

Він також сподівається, що Крим і Донбас повернуться під контроль України.

 "Я впевнений, що Україна відстоїть своє право жити і гідно господарювати на Богом даних нам землях Криму і Донбасу набагато швидше, ніж на це сподівається кремлівська кліка і факту взяття ними в заручники громадян іншої держави ще належить відіграти в цьому не останню роль", - додав Володимир Балух.

 

Обращение Владимира Балуха

Опубліковано Ахтемом Чийгозом Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96-ий день.

Балух перейшов на сухе голодування Денісова провела чергову зустріч з омбудсменом РФ щодо відвідування політв'язнів
Теги публікації: Порошенко Петро, Російська Федерація, Крим, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся