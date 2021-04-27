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У политзаключенного Яцкина ухудшилось состояние здоровья, ему не передают медикаменты, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Состояние здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которого удерживают в оккупированном Крыму, ухудшилось. Руководство СИЗО блокирует передачу медикаментов политзаключенному.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.

Верховный суд Крыма сегодня провел судебное заседание по делу Яцкина в закрытом режиме в связи с наличием в деле "сведений, составляющих государственную тайну".

"До начала судебного заседания и в перерыве я пообщался с Иваном Григорьевичем относительно условий его содержания в СИЗО Симферополя. По его словам, после вчерашнего суда его привезли в СИЗО в автозаке с остальными арестантами, однако потом всех вывели и начали разводить по камерам, а его поместили в подвальное помещение, расположенное под СИЗО, так называемую "кишку", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что Яцкина продержали в этой "кишке" около двух часов. Он был вынужден стоя находиться в сыром помещении.

"Учитывая заболевания нижних конечностей, имеющихся у него, а также последствия обморожения ног в СИЗО "Лефортово", состояние здоровья Ивана Яцкина ухудшилось. Сегодня жаловался мне на сильные боли в ногах", - сообщил Полозов.

Кроме того, Яцкиву до сих пор не передали медикаменты (обезболивающие и антикоагулянты) которые ранее ему передали родственники.

"Очень хочется надеяться, что администрация СИЗО Симферополя предпримет необходимые меры для обеспечения прав заключенных и будет прилагать усилия по недопущению бесчеловечного отношения к "спецконтингенту" со стороны ответственных сотрудников", - отметил адвокат.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала немедленно оказать Яцкиву экстренную медицинскую помощь.

Как известно, Яцкива задержали 16 октября 2019 года и привезли из оккупированного Крыма в Москву. Его обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа.

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Новости Украины политзаключенныеНиколай Полозов