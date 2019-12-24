У политзаключенного в России Коломийца ухудшилось здоровье

У украинского политзаключенного в Российской Федерации Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья. Об этом заявила жена политзаключенного Галина Коломиец, передает "Крымская правозащитная группа".

По словам супруги, она 20 декабря провела встречу с мужем в колонии Краснодарского края, где тот отбывает незаконное наказания. Галина Коломиец отметила, что у Андрея повышенное давление, а также его мучают сильные головные боли.

"После нового года хочу сама сходить к доктору в медсанчасти и потребовать анализы и его диагноз, посмотрим, что он мне ответит", - сказала Галина Коломиец.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам украинского консула Тараса Малышевского, Андрей Коломиец удерживается в колонии российского Краснодара, где наиболее жесткие условия содержания. По его словам, во время встреч с заключенным усиленное наблюдение со стороны сотрудников колонии из-за чего у заключенного не возникает никаких нареканий.

Отметим, в июне в Крыму Коломийца приговорили к 10 годам колонии. Его признали виновным в якобы покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве. Его задержали в Кабардино-Балкарии, после чего перевезли в Крым.