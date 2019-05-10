Политзаключенного Кольченко в РФ снова перевели в штрафной изолятор

Украинского политзаключенного Кремля Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, перевели в штрафной изолятор. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, Кольченко будет находится в ШИЗО во время майских праздников в России. Щур также добавила, что 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката.

"Вроде, завтра, 10 мая, его собираются выпустить", - отметила правозащитница в четверг, 9 мая.

Отмечается, что переведение заключенных в российских тюрьмах в ШИЗО происходит из-за усиления режима, связанного с праздничными днями.

"Всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью", - сказала Щур.

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Напомним, украинского консула не пускают в российскую колонию к политзаключенному Александру Кольченко. По данным МИД Украины, 25 февраля 2019 руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области в который раз отказало украинским консулам, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации.