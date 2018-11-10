Політв'язня Балуха в керченської колонії відвідав адвокат

Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Адвокат ознак фізичного або психічного тиску захисник не виявив

Політв'язня в керченській колонії українського активіста Володимира Балуха 9 листопада 2018 роки відвідав його захисник, кримський адвокат Тарас Омельченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

За словами адвоката, Балух виглядає нормально, ознак фізичного або психічного тиску захисник не виявив.

За інформацією правозахисників, українець отримав передачу від сестри, яку вона привезла в колонію 8 листопада, Балух готовий і далі боротися за своє визволення.

Нагадаємо, під час етапування із СІЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. За даними адвоката, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Поки він не повідомляв про відновлення голодування.

Відзначимо, "Верховний суд" Криму засудив Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 3 жовтня 2018 року Верховний "суд" окупованого Росією Криму скоротив на місяць термін ув'язнення.

Балуха затримали після того, як він під час подій на Майдані в Києві на своєму будинку в кримському селі повісив прапор України і не зняв його після окупації півострова Росією. Уже з квітня 2015 в будинку Балуха почали проводити незаконні обшуки, під час яких спецслужби РФ нібито знайшли вибухонебезпечні предмети на даху будинку.