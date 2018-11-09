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Политсовет "За життя" рекомендовал выдвинуть Рабиновича единым кандидатом в президенты от оппозиции

Новости » Политика    09.11.2018 - 14:53
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Решение было принято единогласно

Политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборы президента Украины от оппозиции народного депутата Украины и лидера партии Вадима Рабиновича. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "За життя".

После подписания соглашения о создании единой "Оппозиционной платформы – За життя" состоялось заседание политсовета партии "За життя", на котором было принято решение – рекомендовать Вадима Рабиновича в качестве единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции. По словам участников заседания, это решение было принято единогласно.

Сам Рабинович, комментируя это решение, заявил: "Это огромное доверие со стороны однопартийцев, а также большая личная ответственность". 

"Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета "За життя" за рекомендацию на выдвижение. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим. Только он может победить эту власть, принести в страну мир и остановить вакханалию беззакония, экономический геноцид народа. Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали "Оппозиционную платформу – За життя" ... Хочу также подчеркнуть: окончательное решение по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах президента будет принимать съезд партии "За життя", который состоится в ближайшее время", – констатировал политик.

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