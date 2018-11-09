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Політрада "За життя" рекомендувала висунути Рабіновича єдиним кандидатом у президенти від опозиції

Новини » Політика    09.11.2018 - 14:53
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рішення було прийнято одноголосно

Політрада партії "За життя" рекомендувала висунути єдиним кандидатом на вибори президента України від опозиції народного депутата України, лідера партії Вадима Рабіновича. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті "За життя".

Після підписання угоди про створення єдиної "Опозиційної платформи – За життя" відбулося засідання політради партії "За життя", на якому було прийнято рішення – рекомендувати Вадима Рабіновича в якості єдиного кандидата у президенти від об'єднаної опозиції. За словами учасників засідання, це рішення було прийнято одноголосно.

Сам Рабінович, коментуючи це рішення, заявив: "Це величезна довіра з боку однопартійців, а також велика особиста відповідальність".

"Я щиро вдячний товаришам по партії і членам політради "За життя" за рекомендацію на висування. Я дійсно переконаний у тому, що єдиний кандидат від опозиції, який орієнтований на те, щоб чути виборців південного сходу і центру країни, просто необхідний. Тільки він може перемогти цю владу, принести в країну мир і зупинити вакханалію беззаконня, економічний геноцид народу. Саме тому ми ініціювали об'єднавчі процеси і створили "Опозиційну платформу – За життя" ... Хочу також наголосити: остаточне рішення щодо висунення єдиного кандидата від опозиції на виборах президента буде приймати з'їзд партії "За життя", який відбудеться найближчим часом", – констатував політик.

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