В поліції відреагували на затримання чоловіка ТЦК у Києві

В мережі поширилося відео з затриманням чоловіка співробітниками ТЦК у Києві. В поліції склали протоколи та пояснили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Сьогодні, під час спільного відпрацювання з працівниками центру комплектування та соціальної підтримки, ми помітили підозрілого чоловіка, який побачивши поліцейських, подався навтьоки", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські наздогнали та зупинили втікача, який почав агресивно поводитися, нецензурно висловлюватися та штовхати поліцейських.

На порушника поліцейські склали протоколи за ст. 185 (Злісна непокора вимозі поліцейських) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Для подальшого зʼясування всіх обставин ми доставили його до управління поліції Святошинського району.

Що було до цього

В мережі сьогодні з'явились кадри, на яких правоохоронці затримують чоловіка в районі Борщагівки. В Telegram-каналах стверджували, що чоловік не оновив дані в ТЦК.

Своєю чергою, за словами затриманого, в нього вчора народився син і тому поспішав додому, але правоохоронці його не відпустили.