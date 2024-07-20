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Полиция отреагировала на видео задержания в Киеве мужчины, якобы не обновившего данные

Киев, Суббота 20 июля 2024 14:35
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Полиция отреагировала на видео задержания в Киеве мужчины, якобы не обновившего данные Фото: в полиции отреагировали на задержание мужчины ТЦК в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В сети распространилось видео с задержанием мужчины сотрудниками ТЦК в Киеве. В полиции составили протоколы и объяснили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сегодня (20 июля, - ред), во время совместной отработки с работниками центра комплектования и социальной поддержки, мы заметили подозрительного мужчину, увидев полицейских, он кинулся в бегство", - рассказали правоохранители.

Полицейские догнали и остановили беглеца, который начал агрессивно вести себя, нецензурно высказываться и толкать полицейских.

На нарушителя полицейские составили протоколы по ст. 185 (Злобное неповиновение требованию полицейских) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств мы доставили его в управление полиции Святошинского района.

Что было до этого

В сети сегодня появились кадры, на которых правоохранители задерживают мужчину в районе Борщаговки. В Telegram-каналах утверждали, что мужчина не обновил данные в ТЦК.

В свою очередь, по словам задержанного, у него вчера родился сын и поэтому спешил домой, но правоохранители его не отпустили.

Не первый случай

В начале июня в Киеве во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими. В столичном ТЦК начали служебное расследование.

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ТЦК Полиция Киева
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