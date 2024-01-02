UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В поліції уточнили тип ракет, якими РФ вдарила по Харкову

Фото: у поліції уточнили тип ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Росія атакувала Харків ракетами типу "Іскандер" у вівторок, 2 січня. До цього повідомлялося про удари "Кинджалами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи. Фахівці виявили фрагменти ракети "Іскандер-М", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань слідчі, експерти, вибухотехніки збирають речові докази, опитують свідків і постраждалих, документують наслідки обстрілів.

"Постраждали 53 людей, з яких одна людина загинула, 52 отримали поранення. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років - чотири хлопчика і дві дівчинки", - додали у відомстві. 

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Масована атака на Харків

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, зокрема, чотири ракетні удари завдали по Харкову. Через атаку по місту почалися три пожежі. Зокрема горіло складське приміщення, кіоск. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих, пізніше про 20 поранених та одну загиблу. За останніми даними, постраждалих було вже понад 50.

Загалом окупанти 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів і 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та всі безпілотники. Також під ударом російських ракет опинилися Київ та область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков