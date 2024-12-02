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Для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2

Понеділок 02 грудня 2024 12:55
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Для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2 Фото: для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2 (ac-schnitzer.de)
Автор: Константин Широкун

Для поліції Німеччини створили спеціальне спортивне купе BMW M2. Над модернізацією авто працювали інженери з компанії AC Schnitzer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Модифікований поліцейський автомобіль виглядає ефектно завдяки сріблястій, синій і жовтій лівреї, написом "Polizei", встановленій на даху сирені та додатковим світлодіодним ліхтарям. Ці елементи поєднуються з агресивним обвісом з вуглецевого волокна.

Для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2

BMW M2 Polizei також отримав ковані колеса AC Schnitzer AC4 розміром 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду. Регульована підвіска AC Schnitzer RS ​​опускає автомобіль на 25-35 мм.

Авто приводиться у рух 3,0-літровою рядною "шісткою" з подвійним турбонаддувом потужністю 553 к.с., що на 100 к.с. більше, ніж у стандартної M2. Ця додаткова потужність поєднується зі спортивною вихлопною системою та агресивними чотирикутними вихлопними патрубками з вуглецевого волокна.

Для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2

Однак не варто очікувати у салоні встановлену поліцейську радіостанцію. Зрештою, це суто демонстраційний автомобіль, хоча він і буде зачислений до лав німецької поліції.

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