Для поліції створили спеціальний спорткар BMW M2

Для поліції Німеччини створили спеціальне спортивне купе BMW M2. Над модернізацією авто працювали інженери з компанії AC Schnitzer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Модифікований поліцейський автомобіль виглядає ефектно завдяки сріблястій, синій і жовтій лівреї, написом "Polizei", встановленій на даху сирені та додатковим світлодіодним ліхтарям. Ці елементи поєднуються з агресивним обвісом з вуглецевого волокна.

BMW M2 Polizei також отримав ковані колеса AC Schnitzer AC4 розміром 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду. Регульована підвіска AC Schnitzer RS ​​опускає автомобіль на 25-35 мм.

Авто приводиться у рух 3,0-літровою рядною "шісткою" з подвійним турбонаддувом потужністю 553 к.с., що на 100 к.с. більше, ніж у стандартної M2. Ця додаткова потужність поєднується зі спортивною вихлопною системою та агресивними чотирикутними вихлопними патрубками з вуглецевого волокна.

Однак не варто очікувати у салоні встановлену поліцейську радіостанцію. Зрештою, це суто демонстраційний автомобіль, хоча він і буде зачислений до лав німецької поліції.