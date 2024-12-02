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Для полиции создали специальный спорткар BMW M2

Понедельник 02 декабря 2024 12:55
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Для полиции создали специальный спорткар BMW M2 Фото: для полиции создали специальный спорткар BMW M2 (ac-schnitzer.de)
Автор: Константин Широкун

Для полиции Германии создали специальное спортивное купе BMW M2. Над модернизацией авто работали инженеры из компании AC Schnitzer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Модифицированный полицейский автомобиль выглядит эффектно благодаря серебристой, синей и желтой ливрее, надписи "Polizei", установленной на крыше сирены и дополнительным светодиодным фонарям. Эти элементы совмещаются с агрессивным обвесом из углеродного волокна.

Для полиции создали специальный спорткар BMW M2

BMW M2 Polizei также получил кованые колеса AC Schnitzer AC4 размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Регулируемая подвеска AC Schnitzer RS ​​опускает автомобиль на 25-35 мм.

Автомобиль приводится в движение 3,0-литровой рядной "шестеркой" с двойным турбонаддувом мощностью 553 л.с., что на 100 л.с. больше, чем у стандартной M2. Эта дополнительная мощность сочетается со спортивной выхлопной системой и агрессивными четырехугольными патрубками из углеродного волокна.

Для полиции создали специальный спорткар BMW M2

Однако не стоит ожидать в салоне установленной полицейской радиостанции. В конце концов это чисто демонстрационный автомобиль, хотя он и будет зачислен в ряды немецкой полиции.

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