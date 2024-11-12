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В сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Полиция опровергла

Киев, Вторник 12 ноября 2024 20:36
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В сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Полиция опровергла Фото: в полиции опровергли информацию о взрыве в отделении Дарницкого района Киева (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В сети сообщали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева во вторник, 12 ноября. Однако эта информация не соответствует действительности. Взрыв раздался неподалеку.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер полиции Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин.

О взрывах на левом берегу Киева сообщали еще около 15.00. В сети писали, что он раздался именно в отделении полиции Дарницкого района.

По словам Ласкина, информация о взрыве в отделе полиции не соответствует действительности. Взрыв произошел неподалеку.

Как рассказал спикер, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства.

Напомним, вечером 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы.

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