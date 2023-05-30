У поліції назвали кількість постраждалих та жертв через нічну атаку на Київ і область

Під час чергової масованої атаки дронів на Київ та область 13 людей отримали поранення, ще одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови поліції Києва Івана Вигівського.

Так, за його словами, у Києві поранено девʼять осіб.

"33-річна жінка загинула", - констатував очільник поліції.

Що стосується Київської області, поранення отримали 4 людини. Також пошкоджено 16 обʼєктів - це цивільні авто, споруди і житлові будинки.

Атака на Київ та область 30 травня

В ніч на вівторок, 30 травня, російські окупанти знову випустили "рій" дронів-камікадзе на Київ. Частину з них, близько 20 ворожих БПЛА, вдалося збити на підльоті до столиці. Через атаку на Київ спочатку повідомляли про одного загиблого та 4 поранених.

При цьому, за даними КМВА, усі постраждалі, окрім однієї людини, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок.

Загалом за ніч загалом ППО збила 29 російських дронів з 31 Shahed-136/131, які брали участь у цій атаці.