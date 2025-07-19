Поліція знайшла жінку, яка в метро Києва викрикувала проросійські гасла

Правоохоронці знайшли жінку, яка в метро Києва кричала проросійські лозунги. Її притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Порушницею виявилася 25-річна місцева мешканка. Дівчина пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає.

Нагадаємо, днями у мережі показали відео бійки у столичному метро. Як зазначили в Telegram-каналах, дівчина нібито викрикувала у вагоні метро проросійські лозунги, зокрема "слава Росії". За це дівчину вдарили по голові інші пасажири та вигнали з вагону.

Поліція взялася за справ після того, як виявила в мережі відео конфлікту в метро. Правоохоронці почали перевірку.

При цьому поліція закликала українців дотримуватись законності і повідомляти про подібні випадки у правоохоронні органи.

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