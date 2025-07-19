Полиция нашла женщину, которая в метро Киева выкрикивала пророссийские лозунги

Правоохранители нашли женщину, которая в метро Киева выкрикивала пророссийские лозунги. Ее привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В дальнейшем с девушкой будут общаться работники СБУ. Фото: полиция нашла женщину, которая кричала в метро Киева пророссийские фразы (t.me/gunpKyiv)

Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Нарушительницей оказалась 25-летняя местная жительница. Девушка объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит.

Напомним, на днях в сети показали видео драки в столичном метро. Как отметили в Telegram-каналах, девушка якобы выкрикивала в вагоне метро пророссийские лозунги, в частности "слава России". За это девушку ударили по голове другие пассажиры и выгнали из вагона.

Полиция взялась за дела после того, как обнаружила в сети видео конфликта в метро. Правоохранители начали проверку.

При этом полиция призвала украинцев соблюдать законность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

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