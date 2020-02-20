На журналістів завели справу через розслідування доходів заступника голови Нацполіціі

Фото: Євген Коваль (РБК-Україна)

За словами журналістів Bihus.Info, справу відкрили через розслідування статків Євгена Коваля

Слідчі Головного управління Національної поліції відкрили кримінальне провадження щодо журналістів Bihus.Info. Про це повідомляється на сайті проєкту.

Повідомляється, що справу відкрили за статтями “Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу” та “Порушення недоторканності приватного життя” після того, як 13 лютого журналісти виконували редакційне завдання біля будинку заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

"Тоді журналісти Bihus.Info помітили, як на територію закритого житлового комплексу у Києві, приїхала Toyota Land Cruiser 200. Пізніше в це авто сів сам Євген Коваль, який вийшов з одного з будинків у цьому ЖК. Журналістка в цей час перебувала за територією житлового комплексу, в публічному місці і виконувала свої професійні обов’язки", - пояснили у редакції.

Побачивши це, Коваль під’їхав до журналістів і намагався перешкоджати журналістській діяльності. При цьому, як зазначили журналісти, заступник голови Нацполіції знав, що журналістка виконує редакційне завдання, оскільки вона пред’явила посвідчення.

Через три дні після інциденту журналістку викликали на допит. Також на допит викликали адміністратора проєкту та головного редактора програми.

"Порушення кримінального провадження щодо законної зйомки в публічному місці Головним слідчим управлінням… Bihus.info вважає втручанням у діяльність редакції та тиском на журналістку, яка проводить свою професійну діяльність. А дії першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля після того, як журналістка представилась - самоуправством", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із вищезазначеним, редакція вирішила звернутися з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань.

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