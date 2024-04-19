Поліція затримала грабіжників, які у військовій формі викрали понад 8 млн гривень (фото)
Правоохоронці в Івано-Франківській області затримали банду, яка у військовій формі пограбувала людину і відібрала в неї понад 8 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі справи
До поліції звернувся 21-річний хлопець і повідомив, що в одному із сіл області невідомі у військовій формі зупинили автомобіль і забрали гроші, які належали 61-річному підприємцю. Після чого нападники зникли в невідомому напрямку.
Правоохоронці вже встановили чотирьох осіб, які причетні до скоєння злочину. Фігуранти намагалися спалити камуфляжний одяг, у якому грабували людину, а автомобіль, на якому пересувалися, втопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулися в цивільний одяг і змінили транспортний засіб.
Що їм загрожує
30-річного та 29-річного зловмисників затримали в автомобілі, коли вони рухалися околицею Івано-Франківська.
Фото: Затримання зловмисників (npu.gov.ua)
Їм уже повідомлено про підозру за фактом "грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах або у складі організованої групи".
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмисникам загрожує до 13 років за гратами.
Гучні злочини в Україні
У січні поліція затримала групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.
Через місяць правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.
Також у лютому поліція затримала банду, яка ошукала українців на понад 45 млн гривень під приводом продажу дронів для Збройних сил України.
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