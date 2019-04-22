Полиция задержала подозреваемых в покушении на активиста в Каменском

Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)

В полиции сообщили о задержании 33-летнего жителя Днепропетровской области и 31-жителя Харьковской области

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на общественного активиста, главу организации "Рух Громадська Варта" Евгения Найду в Каменском Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции сообщили о задержании 33-летнего жителя Днепропетровской области и 31-жителя Харьковской области в Днепре. Они находились в автомобиле, которое находилось в розыске.

Двум мужчинам сообщили подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 20 апреля в центре Каменского Днепропетровской области стреляли в общественного активиста Евгения Найду. Активист был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями конечностей, кроме него пострадали двое прохожих. После этого полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявлял, что с 2014 года Национальная полиция Украины открыла 144 уголовных дела по фактам, связанными с нападениями на активистов.