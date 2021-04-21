Поліція затримала підозрюваного у стрільбі по дорожникам в Печерському районі Києва
Правоохоронці протягом години після надходження сигналу про стрілянину в Печерському районі Києва затримали підозрюваного. За попередніми даними, водій вистрілив по дорожниках, які виконували ремонтні роботи.
Про це повідомила прес-служба столичного управління Національної поліції України.
За попередніми даними, водій автомобіля "Рено" вступив в конфлікт з працівниками комунального підприємства, які виконували ремонт дороги. Під час інциденту чоловік дістав пістолет і вистрілив в ногу одному з робочих. Потерпілого госпіталізовано, про його стан не повідомляється.
Для розшуку того, хто стріляв в Києві була проведена спецоперація. Обчислити підозрюваного вдалося за допомогою камер відеоспостереження, встановлених за програмою "Безпечне місто". Правоохоронці змогли встановити напрямок руху автомобіля правопорушника і момент, як він пересів в іншу машину. Після цього поліцейські зупинили автомобіль на проспекті Валерія Лобановського і затримали зловмисника.
Зараз з ним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
Фото: підозрюваний у стрілянині в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, вдень 21 квітня в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожниках, що виконували ремонтні роботи в Печерському районі. Один з них отримав поранення. На місце викликали поліцію і медиків. В цей час працівник госпіталізований.
Раніше в Києві чоловік стріляв у охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.
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