Поліція затримала підозрюваного у стрільбі по дорожникам в Печерському районі Києва

Правоохоронці протягом години після надходження сигналу про стрілянину в Печерському районі Києва затримали підозрюваного. За попередніми даними, водій вистрілив по дорожниках , які виконували ремонтні роботи.

За попередніми даними, водій автомобіля "Рено" вступив в конфлікт з працівниками комунального підприємства, які виконували ремонт дороги. Під час інциденту чоловік дістав пістолет і вистрілив в ногу одному з робочих. Потерпілого госпіталізовано, про його стан не повідомляється.

Для розшуку того, хто стріляв в Києві була проведена спецоперація. Обчислити підозрюваного вдалося за допомогою камер відеоспостереження, встановлених за програмою "Безпечне місто". Правоохоронці змогли встановити напрямок руху автомобіля правопорушника і момент, як він пересів в іншу машину. Після цього поліцейські зупинили автомобіль на проспекті Валерія Лобановського і затримали зловмисника.

Зараз з ним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Фото: підозрюваний у стрілянині в Києві (kyiv.npu.gov.ua)