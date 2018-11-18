Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в совершени наезда

Полиция задержала подозреваемого в наезде на пограничника в Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как сообщается, задержанным оказался 34-летний мужчина из Рахова. Полицейские проводят следственные действия, и доставят злоумышленника в суд для рассмотрения ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников Управления уголовного розыска, отдела криминальной полиции Раховского отделения полиции, специализированного отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья Следственного управления закарпатской милиции, а также работников Западного регионального управления Государственной пограничной службы, мужчина, подозреваемый в наезде на работника пограничной службы в сeле Деловоe задержан", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, ранее сообщалось, что пограничник Вадим Березенский, на которого совершили наезд автомобилем, скончался в больнице не приходя в сознание.