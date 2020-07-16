Полиция возбудила дело из-за исчезновения заместителя мэра Черкасс

Правоохранители открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря. Сведения об инциденте внесли в единый реестр по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Полиция начала мероприятия по установлению местонахождения Ботнаря после обращения его родных.

"Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до настоящего времени не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение", - добавили правоохранители.

Напомним, сегодня городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении его заместителя. Мэр города рассказал, что утром Ботнаря не обнаружили на рабочем месте, а на связь он последний раз выходил вечером 15 июля.

Как писало РБК-Украина, похищенного в начале июля бизнесмена Сергея Ткаченко вчера нашли и освободили правоохранители.

До этого правоохранители задержали рейдеров, которые четыре года незаконно удерживали бизнесмена под Киевом.