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Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку вторгнення РФ: статистика МВС

Вівторок 08 липня 2025 14:51
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Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку вторгнення РФ: статистика МВС Фото: Поліція викрила сотні випадків торгівлі людьми з початку вторгнення РФ (patrolpolice.gov.ua )
Автор: Владислава Ткаченко

Поліція викрила понад 400 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного вторгнення ворога. За цей час підозри отримали сотні осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна поліція викрила 447 випадків торгівлі людьми.

Підозру у причетності до цих злочинів отримали 242 особи, з них 18 діяли у складі організованих злочинних груп.

За офіційними даними, правоохоронцям вдалося ідентифікувати 365 постраждалих від торгівлі людьми, серед яких:

  • 167 жінок
  • 152 чоловіки
  • 46 дітей

Що робити у таких випадках:

Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми, або ви потрапили у подібну ситуацію, звертайтесь за телефонами:

  • 112 або 102 - Єдиний номер екстреної допомоги, Національна поліція.
  • 1547 - Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми.
  • 527- Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми.

Як повідомлялося, раніше СБУ заблокувала роботу так званого "реабілітаційного центру" в Херсонській області. У ньому утримували людей у трудовому рабстві.

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