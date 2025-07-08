Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку вторгнення РФ: статистика МВС
Поліція викрила понад 400 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного вторгнення ворога. За цей час підозри отримали сотні осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна поліція викрила 447 випадків торгівлі людьми.
Підозру у причетності до цих злочинів отримали 242 особи, з них 18 діяли у складі організованих злочинних груп.
За офіційними даними, правоохоронцям вдалося ідентифікувати 365 постраждалих від торгівлі людьми, серед яких:
- 167 жінок
- 152 чоловіки
- 46 дітей
Що робити у таких випадках:
Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми, або ви потрапили у подібну ситуацію, звертайтесь за телефонами:
- 112 або 102 - Єдиний номер екстреної допомоги, Національна поліція.
- 1547 - Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми.
- 527- Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми.
Як повідомлялося, раніше СБУ заблокувала роботу так званого "реабілітаційного центру" в Херсонській області. У ньому утримували людей у трудовому рабстві.
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