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У Київській області поліція викрила понад 20 підпільних гральних закладів

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Україна , Субота 04 березня 2023 20:50
У Київській області поліція викрила понад 20 підпільних гральних закладів Фото: підпільні казино діяли на території Київської області (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

У ході відпрацювань нелегального грального бізнесу поліція Київської області викрила понад 20 підпільних казино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Telegram.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 240 системних блоків та іншу комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.

Крім цього, встановлено осіб, які відповідали за організацію діяльності ігрових залів.

У рамках протидії незаконному гральному бізнесу правоохоронці провели профілактичні заходи на території Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського, Обухівського, Фастівського районів.

За фактами підпільного заняття гральним бізнесом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ст. 203-2 ККУ). Організаторам нелегальних гральних залів загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

Поліція закликала громадян повідомляти про злочини щодо підпільного грального бізнесу в Бюро економічної безпеки, до підслідності якого і належить розслідування даних злочинів, за номером телефону (044) 236 14 05.

Нагадаємо, правоохоронці знешкодили діяльність криворізького наркокартелю "Двадцятівські", учасники якого "забезпечували" наркотиками майже всі регіони України.

Працівники прокуратури викрили масштабне угрупування, котре організувало діяльність закладів розпусти в Києві.

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Казино Поліція Києва
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