У Київській області поліція викрила понад 20 підпільних гральних закладів

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 240 системних блоків та іншу комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.

Крім цього, встановлено осіб, які відповідали за організацію діяльності ігрових залів.

У рамках протидії незаконному гральному бізнесу правоохоронці провели профілактичні заходи на території Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського, Обухівського, Фастівського районів.

За фактами підпільного заняття гральним бізнесом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ст. 203-2 ККУ). Організаторам нелегальних гральних залів загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

Поліція закликала громадян повідомляти про злочини щодо підпільного грального бізнесу в Бюро економічної безпеки, до підслідності якого і належить розслідування даних злочинів, за номером телефону (044) 236 14 05.