В Киевской области полиция разоблачила более 20 подпольных игорных заведений

В ходе отработок нелегального игорного бизнеса полиция Киевской области разоблачила более 20 подпольных казино.

В ходе обысков полицейские изъяли более 240 системных блоков и другую компьютерную технику со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр.

Кроме этого, установлены лица, отвечающие за организацию деятельности игровых залов.

В рамках противодействия незаконному игорному бизнесу правоохранители провели профилактические мероприятия на территории Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского, Обуховского, Фастовского районов.

По фактам подпольного занятия игорным бизнесом правоохранители начали досудебное расследование (ст. 203-2 УКУ). Организаторам нелегальных игровых залов грозит штраф до 680 тысяч гривен.

Полиция призвала граждан сообщать о преступлениях по подпольному игорному бизнесу в Бюро экономической безопасности, к подследственности которого и относится расследование данных преступлений, по телефону (044) 236 14 05 .