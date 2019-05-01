Полиция установила личность стрелка в Университете Северной Каролины

Стрельбу в Университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека и еще четверо получили ранения, устроил студент Тристан Террелл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter департамента полиции Шарлотта.

Сообщается, что стрельбу в университете устроил студент Тристан Эндрю Террелл. По предварительной информации, в результате нападения погибли два человека, еще четверо пострадали. По данным медиков, двое раненых находятся в критическом состоянии.

На данный момент о мотивах нападавшего неизвестно. На пресс-конференции полицейские сообщили, что, как только они получили сообщение о подозреваемом, вошли в здание, разоружили его и взяли под стражу. Подробностей операции по его задержанию они не привели.

Фото: место стрельбы в университете (twitter.com/PsychoticWolf)

Напомним, ранее в результате стрельбы в синагоге в штате Калифорния (США) погиб один человек.

Отметим, в прошлом году в Питтсбурге (штат Пенсильвания) вооруженный мужчина устроил стрельбу в синагоге "Дерево жизни". Тогда жертвами нападения стали не менее 10 человек.