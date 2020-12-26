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Полиция установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном

Нэшвилл, Суббота 26 декабря 2020 20:55
Полиция установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном
Фото: последствия взрыва в Нэшвилле (bostonherald.com)
Автор: Роман Тверденко

Полиция нашла человека, который был связан с фургоном, взорвавшимся утром в пятницу, 25 декабря, в Нэшвилле. Другие детали расследования пока неизвестны.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция нашла минимум одного человека, связанного с инцидентом в центре города. Он связан с фургоном, который взорвался утром в пятницу.

Ранее сообщалось, что американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля в городе Нэшвилл, штат Теннеси. Однако пока не выяснено, как эти останки связаны со взрывом.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннеси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

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