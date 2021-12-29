Полиция усилит контроль на дорогах на новогодние праздники

Правоохранители на период новогодних праздников усилят контроль на дорогах. Патрули будут следить за соблюдением правил дорожного движения, выявлять пьяных водителей и обеспечивать сопровождение групп детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины .

В течение новогодних праздников правоохранители будут контролировать содержание дорожной сети, обеспечивать сопровождение организованных групп детей и оказывать помощь водителям в случае ухудшения погодных условий.

Кроме того, в праздничные дни полиция усилит контроль за безопасностью на дорогах и будет выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Праздничные дни мы должны усиленно следить за безопасностью дорожного движения, ведь все профилактические меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий и предупреждение травмирования и гибели людей", - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.