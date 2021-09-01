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Полиция усиленно дежурит в аэропорту "Борисполь". Туда начали прибывать хасиды

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Среда 01 сентября 2021 11:38
Полиция усиленно дежурит в аэропорту "Борисполь". Туда начали прибывать хасиды Фото: в аэропорту "Борисполь" правоохранители усилили дежурство (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В аэропорту "Борисполь" полиция обеспечивает охрану публичной безопасности и порядка во время прилета паломников-хасидов на территорию Украины. Там дежурят более 120 правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Полицейские проводят комплекс безопасности меры, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств отпраздновали иудейский Новый год в безопасности.

К обеспечению общественной безопасности и порядка привлечены, кроме полиции, взрывотехники, полиция диалога и более 50 военнослужащих Национальной гвардии.

На территории аэропорта "Борисполь" работает Ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию, которая поступает, и координирует деятельность нарядов, привлеченных к обеспечению правопорядка во время мероприятий.

Фото: полиция будет усиленно охранять аэропорт "Борисполь" (mvs.gov.ua)

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