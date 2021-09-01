Поліція посилено чергує в аеропорту "Бориспіль". Туди почали прибувати хасиди
В аеропорту "Бориспіль" поліція забезпечує охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів на територію України. Там чергують понад 120 правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Поліцейські проводять комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав відсвяткували юдейський Новий рік у безпеці.
До забезпечення публічної безпеки та порядку залучені, окрім поліції, вибухонехніки, поліція діалогу та понад 50 військовослужбовців Національної гвардії.
На території аеропорту "Бориспіль" працює Ситуаційний центр, який аналізує та систематизує інформацію, яка надходить, і координує діяльність нарядів, залучених до забезпечення правопорядку під час заходів.
Фото: поліція посилено охоронятиме аеропорт "Бориспіль" (mvs.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч хасидів до України.
Нагадаємо, для забезпечення безпеки громадян в Умані залучено понад півсотні поліцейських, які патрулюватимуть в місті під час святкування Рош га-Шана.