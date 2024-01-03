Поліція спростувала інформацію, що нібито роздає повістки на блокпостах у Київській області

У мережі нещодавно поширилися інформація, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки.

Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило спростував цю інформацію. Він наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом.

"А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію, який внесли до Ради, запропонували, щоб поліцейські доєдналися до процесу роздачі повісток. Голова Нацполіції Іван Вигівський відреагував на пропозицію Кабміну. Він зазначив, що правоохоронці не повинні бути залучені до роздачі повісток військовозобов'язаним, оскільки вони мають свій функціонал роботи.

Також додамо, що у Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилили контрдиверсійні та безпекові заходи. У регіоні збільшили кількість блокпостів, а військові та правоохоронці перевіряють громадські місця.

При цьому комендант Київської області заперечив, що на тимчасових блокпостах будуть роздавати повістки.