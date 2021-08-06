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Полиция и СБУ разоблачили схему оздоровления боевиков в оккупированном Крыму

Автор: РБК-Украина

Полиция Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему лечения и оздоровления боевиков незаконных вооруженных формирований и военнослужащих РФ. Оздоровление организовали на территории оккупированного Крыма в городе Саки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вблизи моря боевики отдыхали в санаториях, а затем злоумышленники наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму.

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Во время обысков изъята документация, печати, штампы и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Продолжается досудебное расследование.

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