Поліція розслідує виведення активів підсанкційного бізнесмена на мільярд гривень

Як з’ясували раніше журналісти, російський бізнес в Україні вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена із російським паспортом.

Власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

"14.11.2024 Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочаті кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій, пов’язаних із незаконною реалізацією активів підсанкційних юридичних осіб групи компаній "Юнігран", та їх подальшої легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі)", – йдеться у відповіді ОГП.

Мова про численні активи холдингу бізнесмена Ігоря Наумця, зокрема, "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку – це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі, йшлося у розслідуванні "Схем", після якого у Нацполіції відкрили провадження.

Нові провадження про виведення активів правоохоронці об’єднали із матеріалами давнього досудового розслідування, яке розслідується ще з квітня 2022 року.

Саме тоді, на початку повномасштабного вторгнення РФ діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги силовиків – коли ДБР у супроводі СБУ та за процесуального керівництва ОГП відкрили кримінальну справу відносно цього холдингу за низкою статей – від "фінансування тероризму" та "створення терористичної групи" до "ухилення від сплати податків".

За версією правоохоронців, компанія, якою керував громадянин РФ Ігор Наумець, займалась "незаконним видобутком з українських надр у промислових масштабах", а "свої мільйонні прибутки направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України".

Ігор Наумець, йдеться у розслідуванні, отримав громадянство Росії у 2001 році, а у 2014 році, по досягненню 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта у нього немає, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Госуслуги", а також витяги щодо власності в іноземних компаніях, де значиться його російське громадянство.

Навесні 2023 року були введені санкції РНБО проти Наумця, його довіреної особи громадянки Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після відкриття кримінальної справи, а також проти низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу. Перехід цих активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

Шапран, йшлося у розслідуванні, це колишній депутат Броварської міської ради, очолював осередок партії "За майбутнє", яку пов’язують з Ігорем Коломойським. Він володіє більш ніж двома десятками компаній з різноманітною діяльністю: від торгівлі деревиною, видобутку піску та щебеню, виробництва вибухових речовин – до кредитування та купівлі-продажу нерухомості.

У розслідуванні журналісти дослідили зв’язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером – нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва. У коментарі журналістам Олег Кіпер повідомив, що "йому нічого невідомо про діяльність цієї компанії ("Юнігран" – ред.)", а також, що він незнайомий ані з Сергієм Шапраном, ані з Ігорем Наумцем. Водночас він знає Володимира Осіпова, але в "його господарську/бізнес-діяльність ніколи не втручався".

У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його «проблеми із бізнесом» в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив, що всі угоди, які він укладав, "є законними".