Полиция разыскала 9 из 10 сбежавших из-под самоизоляции в Харьковской области

Правоохранители разыскали 9 из 10 человек, которые сбежали из-под самоизоляции в Харьковской области. Об этом в эфире Hromadske сообщила заведующая отделения особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

По ее словам, граждане, во время пересечения границы Украины, предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

"Мы обратились в Нацполицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлены адреса их пребывания", - сказала Сухорукова.

В полиции Харьковской области сообщили, что всех разыскиваемых нашли за пределами Харьковской области. При этом на данный момент речь о наложении штрафов не идет.

Местонахождение последнего 10-го человека еще устанавливается.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактировали с зараженным коронавирусом. Все они прибыли в Украину из-за границы.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения на утро 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса. В Харьковской области пока зафиксирован лишь один случай COVID-19. При этом на протяжении дня во многих областях сообщали о новых подтвержденных случаях коронавируса.