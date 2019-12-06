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Полиция разоблачила схему подкупа врачей на 140 млн гривен

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 15:13
Полиция разоблачила схему подкупа врачей на 140 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За взятки врачи назначали лекарства конкретной компании

Правоохранители разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Предварительно установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам взятки. За это медики, используя свои полномочия, во время назначения пациентам лекарств оказывали предпочтение медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн гривен.

Чтобы получить средства для взяток, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали врача онкологического диспансера за получение 2 тыс. долларов за справку-направление на получение группы инвалидности.

РБК-Украина писало, что во время обысков у заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) изъяли около миллиона долларов наличных.

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