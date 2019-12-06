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Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 15:13
Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За хабарі лікарі призначали ліки конкретної компанії

Правоохоронці викрили злочинну схему підкупу лікарів з метою просування лікарських засобів та збільшення їх продажів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям хабарі. За це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медичним препаратам саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих "винагород" становить 140 млн гривень.

Аби отримати кошти для хабарів, представники групи компаній організували схему з ухилення від сплати податків, зокрема - вчинення фіктивних правочинів з комерційними структурами.

Так, наприклад, останні замовляли у підприємств рекламні послуги або послуги з організації проведення медійних заходів, які фактично не надавались, отримувало від фармкомпаній гроші, які перераховували на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому передавали ці кошти представникам підприємств фармацевтичної бізнес-групи.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання їх посадових осіб, а також інших осіб, що можуть бути причетні до "схеми".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали лікаря онкологічного диспансеру за одержання 2 тис. доларів за довідку-спрямування на отримання групи інвалідності.

РБК-Україна писало, що під час обшуків у завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Національної академії медичних наук України (НАМНУ) вилучили близько мільйона доларів готівки.

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