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Полиция расследует смерть двух детей и женщины в Скадовске

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 12:30
Полиция расследует смерть двух детей и женщины в Скадовске
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открыто дело по статье "Умышленное убийство"

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух детей и женщины в городе Скадовск. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Херсонской области.

Как отмечается, мужчина приехал в Скадовск, где на съемной квартире обнаружил тела своей 34-летней бывшей жены и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет. Открыто дело по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, имеются признаки асфиксии (удушения, - ред.) у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня, в среду, полиция обнаружила тело ребенка в Одесской области. Оказалось, что это пропавшая 11-летняя Дарья Лукьяненко.

РБК-Украина писало, что 23 июня нашли убитым 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило накануне вечером. Ранее мальчика разыскивали.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Им оказался родственник мальчика.

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