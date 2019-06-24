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Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 11:27
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве
Фото: место задержания (kv.npu.gov.u)

Предварительная причина убийства - личный мотив

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Об этом заявил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Он сообщил, что подозреваемым оказался родственник мальчика. Предварительная причина убийства - личный мотив, обида. Крищенко отметил, что подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве 23 июня нашли убитым 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило накануне вечером. Ранее хлочика разыскивали.

Отметим, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве.

РБК-Украина писало, что 19 июня, в среду, полиция обнаружила тело ребенка в Одесской области. Оказалось, что это пропавшая 11-летняя Дарья Лукьяненко. Данную информацию подтвердил Вячеслав Аброськин.

Так, в комментариях под постом НПУ сообщили, что Дарья Лукяненко ходила мимо дома 22-летнего мужчины практически каждый день. Владелец дома недавно освободился после отбывания наказания.

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