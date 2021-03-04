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Полиция расследует кибератаку против премьер-министра

Новина українською → Брюссель, Четверг 04 марта 2021 11:57
Полиция расследует кибератаку против премьер-министра Фото: Александр де Кроо (facebook.com alexanderdecroo)
Автор: Андрей Козловский

В Бельгии правоохранители расследуют кибератаку, от которой пострадала служба безопасности премьер-министра Александра де Кроо. Она произошла еще в прошлом году, однако когда именно, не уточняют.

Об этом сообщает The Brussels Times.

По словам самого Александра де Кроо, в 2020 году в компьютерной сети его службы обнаружили три "специфические инциденты, связанные с безопасностью". После этого, в них вмешались специалисты.

Также известно, что после инцидентов ввели дополнительные меры безопасности, а один из них расследует полиция. Отмечается, что хакеры не успели нанести серьезный вред сети.

"В настоящее время мы не имеем никакой информации о том, кто стоит за атакой", - отметил Александр де Кроо.

Напомним, сегодня стало известно, что в социальной сети Facebook неизвестные хакеры взломали личную страницу президента Кыргызстана Садира Жапарова. После этого злоумышленники писали комментарии на странице под разными постами.

Кроме того, корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

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