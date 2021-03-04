Полиция расследует кибератаку против премьер-министра

В Бельгии правоохранители расследуют кибератаку, от которой пострадала служба безопасности премьер-министра Александра де Кроо. Она произошла еще в прошлом году, однако когда именно, не уточняют.

По словам самого Александра де Кроо, в 2020 году в компьютерной сети его службы обнаружили три "специфические инциденты, связанные с безопасностью". После этого, в них вмешались специалисты.

Также известно, что после инцидентов ввели дополнительные меры безопасности, а один из них расследует полиция. Отмечается, что хакеры не успели нанести серьезный вред сети.

"В настоящее время мы не имеем никакой информации о том, кто стоит за атакой", - отметил Александр де Кроо.