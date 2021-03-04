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Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єр-міністра

Новость на русском → Брюссель, Четвер 04 березня 2021 11:57
Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єр-міністра Фото: Александр де Кроо (facebook.com alexanderdecroo)
Автор: Андрій Козловський

У Бельгії правоохоронці розслідують кібератаку, від якої постраждала служба безпеки прем’єр-міністра Александра де Кроо. Вона сталася ще минулого року, однак коли саме, не уточнюють.

Про це повідомляє The Brussels Times.

За словами самого Александра де Кроо, у 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою". Після цього, у них втрутились фахівці.

Також відомо, що після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Зазначається, що хакери не встигли завдати серйозної шкоди мережі.

"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у соціальній мережі Facebook невідомі хакери зламали особисту сторінку президента Киргизстану Садира Жапарова. Після цього зловмисники писали коментарі на сторінці під різними постами.

Крім того, корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю. Мова йде про дистанційне виламування поштових ящиків через недоліки програмного забезпечення.

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