Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єр-міністра
У Бельгії правоохоронці розслідують кібератаку, від якої постраждала служба безпеки прем’єр-міністра Александра де Кроо. Вона сталася ще минулого року, однак коли саме, не уточнюють.
За словами самого Александра де Кроо, у 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою". Після цього, у них втрутились фахівці.
Також відомо, що після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Зазначається, що хакери не встигли завдати серйозної шкоди мережі.
"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у соціальній мережі Facebook невідомі хакери зламали особисту сторінку президента Киргизстану Садира Жапарова. Після цього зловмисники писали коментарі на сторінці під різними постами.
Крім того, корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю. Мова йде про дистанційне виламування поштових ящиків через недоліки програмного забезпечення.