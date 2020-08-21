Поліція перевіряє незаконне зберігання зброї на столичному Печерську

Фото: поліція перевіряє незаконне зберігання зброї у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці затримали 6 осіб

Правоохоронці проводять перевірку інформації про незаконне зберігання зброї у Печерському районі Києва. На місці події зараз проводяться першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє поліція Києва.

Поліцейські отримали інформації, що група невідомих осіб зберігає вогнепальну зброю вулиці Шота Руставелі без передбаченого законом дозволу.

Правоохоронці прибули на місце події та затримали 6 людей, зараз вони надають покази.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше у Мар'їнці виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів, яку проросійські бойовики планували використати для дестабілізації ситуації на території України.

Крім того, РБК-Україна розповідало, звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї.