Полиция провела рейд против взяточников в нескольких областях Украины

"Охота" на взяточников проходила в Одессе, Черкасской, Житомирской и Сумской областях

Нацполиция в результате рейда в Одессе и трех областях Украины задержала на взятках ряд чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, 20 марта задержания проходили в Одессе, Черкасской, Житомирской и Сумской областях. Всего задержанные чиновники получили более 80 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Правоохранители разоблачили во взяточничестве сельского председателя и директора колледжа в Черкасской области, начальника районного сектора ГУ ГМС Украины в Житомирской области, главного специалиста Киевской районной администрации. Одессы и главного государственного инспектора Держпродспоживслужби в Сумской области.

Так, в Черкасской области, в Умани, глава села был задержан при получении 28 тыс. гривен взятки. Указанные средства он получил за предоставление в аренду помещения по заниженной арендной плате. А директор колледжа - председатель тендерного комитета получил от субъекта хозяйствования 20 тысяч гривен за беспрепятственное перечисление денежных средств за поставку товаров в учебное заведение.

Коллеги из Сумской области разоблачили во взяточничестве главного государственного инспектора областного управления Держпродспоживслужби. Фигурант организовал преступную "схему" выдачи водительских удостоверений без сдачи соответствующих экзаменов. Задержали его во время получения последней части взятки. Всего злоумышленник получил 23 тысячи гривен.

Что касается задержания в Одессе, чиновник Киевской райадминистрации также не удержался от возможности дополнительного заработка. Главный специалист районной администрации получил от частного предпринимателя 8 тысяч гривен "благодарности" за не привлечение его к административной ответственности за нарушение норм в сфере благоустройства территории.

Также, 20 марта, правоохранители задержали начальника районного сектора ГУ ГМС Украины в Житомирской области. За определенное вознаграждение чиновник ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, за выдачу одного такого паспорта руководитель сектора требовал 4 300 гривен взятки. Во время получения указанной суммы фигуранта был задержан.

Всего в соответствии с действующим законодательством фигурантам дел может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета и нашли лиц, которые ее организовали. Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен.